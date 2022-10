Benzinkanister oder Feuerlöscher

Waiblingen. In der Reihe ZVW Wissen findet am Mittwoch, 16. November, ein Vortragsabend zum Thema Schlagfertigkeit mit Christian Lindemann statt. Für die Präsenzveranstaltung im Foyer der Kreissparkasse, Alter Postplatz 8, in Waiblingen verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten.

Starke Charaktere sind schlagfertig! Wie trainiert man sich diese Stärken an? Als internationaler Künstler des Cirque du Soleil, mit 20 Jahren Erfahrung als Showexperte, kennt sich Christian Lindemann mit souveräner Präsenz aus. Er zeigt Ihnen, was Sie schlagfertig macht und trainiert dabei sein Modell, der drei Elemente der Schlagfertigkeit.

Drei Elemente der Schlagfertigkeit

Erhalten Sie sofort anwendbare Tipps und Methoden und freuen sich Ihre persönliche Schlagfertigkeit zu schärfen. Der beste Konter ist immer der, der der zu Ihrer Persönlichkeit passt.

Die wahren Meister der Schlagfertigkeit sind durchsetzungsfähige Minimalrhetoriker! Dabei geht es nie um Schlagfertigkeit an sich – es geht immer ums Ergebnis. Nicht eine Retourkutsche sollte uns interessieren, sondern der nächste Schritt auf dem Weg zur Lösung.

Die Veranstaltungsreihe ist hybrid angelegt, so dass Sie Ihre Teilnahme flexibel gestalten können. Tickets ab 49 Euro gibt es online unter www.zvw-shop.de/ZVW-Wissen.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

