Bestmögliches letztes Spiel: VfB plant Gomez-Verabschiedung

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart möchte Ex-Nationalstürmer Mario Gomez trotz Geisterkulisse einen würdigen Abschied bereiten. «Wir müssen mal gucken, wie wir das in dem gesamten Corona-Konstrukt hinbekommen», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag. «Das ist natürlich schade, dass unser Spieler mit einer solchen Karriere nicht vor Zuschauern gehen kann.»

Der 34-jährige Gomez wird den Fußball-Zweitligisten nach dem letzten Saisonspiel am nächsten Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 verlassen. «Das werden wir jetzt mal in Ruhe besprechen und versuchen, dass wir das in den Rahmenbedingungen hinbekommen, dass es das bestmögliche letzte Spiel für den Mario wird», sagte Mislintat. Ob Gomez seine Laufbahn bei einem anderen Club fortsetzt, steht noch nicht fest.