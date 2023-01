Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Vermissten aus Weinstadt mit Foto

Die Polizei hat am Donnerstag (05.01.) eine Öffentlichkeitsfahndung für einen Vermissten aus Weinstadt herausgegeben. Ein "Unglücksfall" sei nicht auszuschließen.

Weinstädter wollte bei Leinfelden wandern

Wie die Polizei mitteilt, war Michael S. (56 ) am Dienstag (03.01.) nicht an seinem Arbeitsplatz in Stuttgart erschienen. Seitdem war er nicht mehr erreichbar. "Die gesuchte Person könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, zumal Informationen vorliegen, dass er bei Stuttgart-Leinfelden wandern wollte und ein Unglücksfall nicht auszuschließen ist."

Zeugen gesucht: Personenbeschreibung und Foto

Michael S. ist 56 Jahre alt. Er ist 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trägt eine Brille. Auf dem Fahndungsportal der Polizei ist ein Foto von ihm veröffentlicht.

So sieht der Vermisste aus Weinstadt aus. © Polizeipräsidium Aalen

Die Kriminalpolizei in Waiblingen ermittelt. Wer Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer 07361/5800 melden.