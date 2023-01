Überfall auf Tankstelle in Winterbach: Mehrere hundert Euro erbeutet

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (20.01.) gegen 20.45 Uhr eine Tankstelle in der Ritterstraße in Winterbach überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat eine maskierte Person den Shop, als keine weiteren Kunden sich im Geschäft aufhielten. Die unbekannte Person bedrohte ein 25-jährige Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand, den die Person für kurze Zeit in der Hand hielt und später wieder in ihre Jackentasche steckte. Die unbekannte Person forderte Bargeld. Der unbekannte Tatverdächtige erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete nach dem Geschehen. Die Angestellte blieb unverletzt.

Personenbeschreibung zum Tatverdächtigen:

Tatverdächtiger war circa 1,70 Meter groß

er trug eine sogenannte "Anonymous-Maske"

er trug eine schwarze Jogginghose und eine weiße Kapuzenjacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise. Insbesondere Wahrnehmungen vor und nach dem Tatereignis, in Bezug auf Personen und Fahrzeug im Umfeld des Tatorts, sind von besonderer Bedeutung. Eingehende Hinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.