Die Kriminalpolizei in Waiblingen sucht nach Zeugen zu einem Überfall am Freitagabend (17.12.) in Winnenden. Zwei Männer haben dabei einer Frau die Handtasche gestohlen.

Geldbeutel und Iphone waren in der Tasche

Wie die Polizei mitteilt, war die 55-jährige Frau von der Innenstadt kommend die Schloßstraße entlang gegangen. Gegen 20 Uhr wurde sie dort von zwei Männern von hinten angegriffen. Die Täter entrissen ihr ihre Lederhandtasche, wobei die 55-Jährige stürzte und sich