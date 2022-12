Überregionale Einbrecher-Bande in Fellbach: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Im Zuge einer Mitte November erfolgten Festnahme mehrerer Mitglieder einer überregional tätigen Einbrecherbande sucht die Polizei nach Eigentümern von Diebesgut. Das gab die Polizei am Dienstag (13.12.) bekannt. Bei den Verdächtigen wurden zahlreiche Schmuckstücke aufgefunden.

Bilder der bei den Tatverdächtigen entdeckten Schmuckstücken finden Sie hier.

Wer auf den Bildern sein Eigentum wiedererkennt, soll sich unter der Telefonnummer 07071 972-2070 oder per E-Mail unter Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.

Mindestens 60 Einbrüche - darunter auch in Fellbach

Eine spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen hatte fünf mutmaßlichen Mitgliedern der Einbrecherbande festgenommen. Die Bande soll für dutzende Wohnungseinbrüche, unter anderem auch in Fellbach, verantwortlich sein.

Nach Angaben der Polizei wurden seit Anfang Oktober in verschiedenen Gemeinden in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen, aber auch in Tübingen, Stuttgart und Fellbach eine Vielzahl von vergleichbaren Einbrüchen in Wohnungen in Mehrfamilienhäuser registriert. Die zunächst unbekannten Täter drangen bevorzugt gewaltsam über Fenster oder Balkon- und Terrassentüren der Wohnungen ein. Neben Schmuck und Bargeld entwendeten sie Bekleidung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei über 60 Fällen von einem Tatzusammenhang auszugehen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Verdächtigen auch in andere Objekte, wie etwa Einfamilienhäuser, auch in weiteren, umliegenden Landkreisen eingebrochen sind.