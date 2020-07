Ein kurioses Video hat am Mittwochmorgen (22.07.) unsere Redaktion erreicht. Zwei Männer laufen gebückt auf ein Gartentor zu, verweilen dort kurz im Sitzen und krabbeln schließlich in den Garten. Nur wenige Minuten später erscheint die Polizei und nimmt die beiden fest. Die Aufnahmen stammen aus der Überwachungskamera eines Hauses in der Waiblinger Lerchenstraße. Was war geschehen?

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 04.15 Uhr zwei Einbrecher in einem Rohbau in der