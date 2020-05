Am Mittwochabend (06.05.) ist es in Schorndorf zu einem Unfall mit 10.000 Euro Schaden gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein 76-Jähriger gegen 18.25 Uhr mit seinem Hyundai auf der Werderstraße gefahren. Er wollte nach links in die Burgstraße einbiegen. Eine 18-Jährige, die im BMW auf der Burgstraße fuhr, missachtete die Vorfahrt des Hyundai-Fahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen.