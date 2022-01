Bei einem Verkehrsunfall in Waiblingen ist am Sonntagnachmittag (23.01.) ein Schaden von 119.000 Euro entstanden. Ein 18-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei.

Der 18-Jährige hatte gegen 15.45 Uhr in der Weingärtner Vorstadt im Mercedes vor einer Parkschranke gestanden. Er wollte zum Öffnen der Schranke Münzgeld in den Automaten werfen und lehnte sich aus dem Fenster. Er wollte sich dabei mit den Füßen auf dem Bremspedal abstützen. Er trat aber versehentlich