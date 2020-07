Bei einem Auffahrunfall in Aspach sind am Freitagabend (24.07.) 12.000 Euro Schaden entstanden. Ein 23-Jähriger war mit einem BMW auf der Strümpfelbacher Straße in Richtung der Gartenstraße gefahren. Er erkannte zu spät, dass der Skoda vor ihm anhielt, um nach links in die Gartenstraße abzubiegen. Der 23-Jährige fuhr mit dem BMW auf den Skoda auf.