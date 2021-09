13-Jährige wird vermisst: Aufenthaltsort könnte im Rems-Murr-Kreis sein

Die 13-jährige Anna F. aus Schwäbisch Gmünd wird seit Montag (30.08.) vermisst.

Wie die Polizei mitteilte, verließ sie am Montag gegen 15 Uhr eine Wohngruppe eines Kinderheims in Schwäbisch Gmünd. Dort wurde sie von einer unbekannten Person in einem grauen Kleinwagen abgeholt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte sie sich in Schwäbisch Gmünd oder im Rems-Murr-Kreis in den Bereichen Murrhardt, Winnenden oder Waiblingen aufhalten.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen. Ein aktuelles Lichtbild der Vermissten ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/.