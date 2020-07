Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Auf einer BMX-Strecke bei der Straße Zum Kuhwald in Backnang ist am Montagabend (20.07.) gegen 20 Uhr ein 14-jähriger Radfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt wurde er an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.