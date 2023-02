16-Jährige in Rudersberg sexuell belästigt: Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der am Samstagabend (28.01.) in Rudersberg eine 16-Jährige sexuell belästigt haben soll. Das Mädchen war gegen 21.15 Uhr mit ihrem Hund zu Fuß auf einem Feldweg in der Nähe des Bahnhofs unterwegs. Dort war sie von einem Unbekannten belästigt und angefasst worden.

Tatverdächtiger wohnt im Raum Rudersberg

Am Mittwochmorgen (02.02.) gab die Polizei bekannt, dass sie einen 17-jährigen Tatverdächtigen ermittelt habe. Der Tatverdächtige wohnt nach Angaben der Polizei im Raum Rudersberg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren.