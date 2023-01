16-Jährige wird in Rudersberg sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Ein 16-jähriges Mädchen wurde am Samstagabend (28.01.) von einem bislang Unbekannten in Rudersberger Ortsteil Oberndorf sexuell belästigt.

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen gegen 21.15 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund auf einem Feldweg in der Nähe des Bahnhofs unterwegs. Dort sei ihr dann ein Mann entgegengekommen und habe das Gespräch mit ihr gesucht. Hierbei sei er immer aufdringlicher geworden und habe die junge Frau in der Folge nicht nur auf die Wange und an den Hals geküsst, sondern ihr auch ans Gesäß gefasst. Daraufhin habe sie den Mann von sich gestoßen und sei nach Hause geflüchtet, heißt es im Polizeibericht.

Die Täterbeschreibung laut Polizei

Der unbekannte Täter soll etwa 20 Jahre alt sein und rund 170 Zentimeter groß sei, soll von schlanker Statur sein und einen weißen Pullover sowie eine dunkle Jacke getragen haben. Nähere Details zum Aussehen des Mannes liegen der Polizei nicht vor, wie unsere Nachfrage ergab. Der Unbekannte hatte laut Zeugenangabe aber eine Plastikflasche mit Rauch bei sich gehabt und habe wohl stark nach Marihuana gerochen.

Die Polizei Rudersberg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet unter der 0 71 83 / 92 93 16 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.