16-Jähriger in Zug nach Urbach mehrmals geschlagen: Bundespolizei sucht Zeugen

Ein 16-Jähriger ist am Dienstagnachmittag (14.03.) in einem Zug nach Urbach körperlich angegriffen worden. Das geht aus einer Mitteilung der Bundespolizei Stuttgart hervor. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 17.30 Uhr in einem Regionalexpress, der von Stuttgart nach Ellwangen unterwegs war.

Mehrere Faustschläge ins Gesicht

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 16-Jährige mit dem Zug in Richtung Urbach unterwegs gewesen sein. Am Schorndorfer Bahnhof stieg der bislang unbekannte mutmaßliche Täter zu. Er schlug dem Jugendlichen offenbar mehrfach unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Angreifer rennt davon: Polizei fahndet erfolglos

"Reisende, welche sich ebenfalls in dem Zug befanden, sollen verbal versucht haben den mutmaßlichen Täter von den Schlägen abzuhalten, dies gelang ihnen jedoch wohl nur kurzfristig", so die Bundespolizei weiter. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge soll sich der Unbekannte daraufhin ein zweites Mal zu dem bereits verletzten 16-Jährigen umgedreht und erneut zugeschlagen haben. Am Bahnhof Urbach verließ er den Zug und rannte davon.

Alarmierte Einsatzkräfte fahndeten erfolglos nach dem Angreifer. Nun werden Zeugen und die Reisenden aus dem Zug, die eingeschritten waren, gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Die Telefonnummer lautet +49 711 870350.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Vom Tatverdächtigen liegt dem Bericht zufolge diese Beschreibung vor: Er soll circa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein und offenbar kurze schwarze Haare gehabt haben. Laut Aussagen von Zeugen trug er eine hellblaue Joggingjacke und eine helle lockere Jeans. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.