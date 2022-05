16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Urbach schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag (12.05.) bei einem Unfall in Urbach schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr in der Hauptstraße zur Einmündung Friedhofstraße.

Nach Angaben der Polizei stieß ein 27-Jähriger Autofahrer beim Abbiegen mit dem Motorrad zusammen. Bei dem Unfall wurde auch ein 16-jähriger Sozius leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Unfalldetails dauern an.