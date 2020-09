18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Backnang schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend (10.09.) bei einem Verkehrsunfall auf dem Dresdner Ring schwer verletzt.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war eine 55-jährige Audi-Fahrerin gegen 21 Uhr auf dem Dresdner Ring in Richtung Sulzbacher Straße unterwegs. "An einer Verkehrsinsel wollte die 55-Jährige wenden. Dabei kam es zum Kontakt mit einem dahinterfahrenden 18-jährigen Motorradfahrer, der die Audi-Fahrerin überholen wollte", heißt es im Polizeibericht.

Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt, sein 16-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.