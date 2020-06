18-Jähriger beschädigt ein Fenster des Polizeireviers in Backnang

Symbolbild. © Gabriel Habermann

In der Nacht zum Donnerstag (25.06.) gegen 3.50 Uhr schlug ein 18-jähriger Mann einem Polizeibericht zufolge mit seinem Rucksack gegen ein Fenster des Polizeireviers in Backnang und beschädigte dabei die Fensterscheibe. Die Polizei nahm seine Personalien auf und erteilte ihm einen Platzverweis. Da er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam und die Polizei mit weiteren Störungen rechnete, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.