19-Jährige angepöbelt: Schlägerei am Bahnhof Backnang

Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Eine 19-jährige Frau wurde einer Polizeimeldung zufolge am Montagabend (18.5.) gegen 19.30 Uhr am Bahnhof in Backnang beim Verlassen der S-Bahn-Linie 4 auf Gleis 1 von einem unbekannten Mann angepöbelt. Ein19-Jähriger ging dazwischen und kassierte einen Faustschlag. Anschließend entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den beiden Männern, die von mehreren Passanten beobachtet wurde. Der unbekannte Mann fuhr schließlich mit zwei Begleitern und einem Hund mit der S-Bahn-Linie 4 in Richtung Stuttgart. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer Telefon 07191-9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.