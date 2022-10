20 Einbrüche in Bäckereien und Geschäfte im Rems-Murr-Kreis und Umgebung

Wegen schweren Bandendiebstahls hat die Kriminalpolizei am 17. Oktober sieben tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen. Das geht aus einer Mitteilung, die die Polizei am Mittwoch (26.10.) veröffentlicht hat, hervor.

Die Personen stehen im Verdacht, in wechselnder Besetzung mindestens 20 Einbruchsdiebstähle im Landkreis Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis verübt zu haben. Nach Angaben der Polizei hatten es die Tatverdächtigen überwiegend auf Bäckereien und Einzelhandelsgeschäfte in Bietigheim-Bissingen und umliegenden Gemeinden abgesehen. Sie erbeuteten vorwiegend Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von über 90.000 Euro. Bei einem Tageswohnungseinbruch in Winnenden wurde auch Schmuck entwendet.

Ermittler finden Bargeld, Diebesgut und weitere Beweismittel

In den frühen Morgenstunden des 17. Oktober wurden mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Beamten drei Fahrzeuge feststellen, die für die Ausführung der Taten genutzt wurden. Außerdem fanden die Ermittler Bargeld, Diebesgut und weitere Beweismittel auf und beschlagnahmten diese.

Bei den sieben vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um sechs kosovarische und einen albanischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 20 und 37 Jahren. Fünf der Tatverdächtigen wurden am 18. Oktober einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Richter erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingewiesen.

37-Jähriger soll Tatverdächtige bei sich beherbergt haben

Zwei weitere Personen, die zunächst festgenommen wurden, wurden von den Ermittlungsbehörden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Verdachtsmomente gegen die beiden Personen waren für eine Inhaftierung nicht ausreichend. Bei einem der Inhaftierten handelt es sich um einen polizeibekannten 37-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen aus Bietigheim-Bissingen. Der 37-Jährige steht im Verdacht, die nicht im Bundesgebiet wohnhaften Tatverdächtigen zur Begehung der Einbrüche bei sich beherbergt zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.