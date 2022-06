200 km/h auf Sulzbacher Steige: Polizei stoppt 33-jährigen Motorradfahrer

Die Polizei hat am Donnerstagabend (23.06.) einen 33-Jährigen Raser geschnappt. Der Mann war teilweise mit 200 km/h auf der Sulzbacher Steige unterwegs gewesen. Er musste seinen Führerschein abgegeben. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.

Polizist auf Motorrad nimmt Verfolgung auf

Beamte hatten von Montag bis Donnerstag in den Abendstunden den Verkehr im Bereich der Sulzbacher Steige kontrolliert. Am Donnerstag gegen 20 Uhr bemerkten sie einen Motorradfahrer, der mit sehr hoher Geschwindigkeit von Großerlach in Richtung Sulzbach fuhr. Ein Beamter verfolgte ihn auf dem Motorrad und konnte teilweise Geschwindigkeiten von über 200 km/h feststellen. Der 33-jährige Ducati-Fahrer wurde schließlich in Sulzbach gestoppt.

Bei den Kontrollen stellte die Polizei bei anderen Motorradfahrern außerdem drei zulassungsrechtliche Verstöße fest. Die Fahrer hatten entsprechende Veränderungen an ihren Fahrzeugen vorgenommen.