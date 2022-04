In der Straße Roßlauf in Backnang sind in der Nacht zum Dienstag (05.04.) mehrere Bauzäune umgestoßen worden. Das berichtet die Polizei am Dienstagvormittag. Den Angaben zufolge lagen etwa 20 Teile auf einem angrenzenden Gehweg und ein Teil auf der Fahrbahn.

Zaun auf der Straße zu spät erkannt

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer, der laut Bericht gegen 2.40 Uhr in Richtung Sachsenweiler unterwegs war, erkannte den Zaun auf der Fahrbahn zu spät und fuhr darüber. Dabei wurde sein