25.000 Euro Schaden bei Unfall in Waiblingen

Bei einem Unfall in Waiblingen ist am Dienstagnachmittag (19.07.) Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden.

Vorfahrt missachtet

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war ein 56 Jahre alter Toyota-Fahrer gegen 17 Uhr von der B14 kommend auf die Straße An der Talaue abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 37-jährigen Audi-Fahrerin und es kam zur Kollision.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro.