25-Jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer in Endersbach - Kind im Anhänger unverletzt

Eine 25-jährige Radfahrerin war am Freitagnachmittag um 16.15 Uhr mit ihrem E-Bike in der Schafgasse im Weinstädter Stadtteil Endersbach unterwegs. Laut Polizei hatte sie einen Fahrradanhänger am Rad angebracht, in dem sie ein Dreijähriges Kind transportierte. In der Einmündung in die Traubenstraße stürzte die 25-Jährige, wobei sie sich schwer verletzte. Das Kind im umgekippten Fahrradanhänger hatte Glück und blieb laut Polizei unverletzt.