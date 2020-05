26-Jährige bei Zusammenstoß in Waiblingen leicht verletzt

Eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin wurde am Donnerstagmorgen (30.04.) bei einem Unfall auf der Klinglestalstraße leicht verletzt. Laut Polizeibericht wollte eine 58-jährige Ford-Fahrerin gegen 5.25 Uhr nach links auf die Landstraße 1142 in Richtung Waiblingen abbiegen und übersah dabei den VW der 26-Jährigen, die aus Richtung Hegnach kam und nach links in Richtung Kleinhegnach abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 7000 Euro.