26-jährige Radfahrerin bei Unfall in Weinstadt leicht verletzt

Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag (07.03.) in Weinstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15.20 Uhr einen Gemeindeverbindungsweg von der Weinbergstraße abgehend.

Radfahrerin kommt zu Fall

Auf der dortigen Straße kam ihm eine 26-jährige Radfahrerin entgegen. Da der 47-Jährige nicht so weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand fuhr, kam die 26-jährige zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.