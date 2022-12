26-Jähriger in Winnenden festgenommen: Verdacht auf sexuelle Belästigung

Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntagabend (11.12.) gegen 21 Uhr in der S-Bahnlinie S3 von Stuttgart-Stadtmitte nach Backnang mehrere Frauen belästigt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der 26-Jährige die Frauen an und berührte sie unsittlich.

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen verständigten zwei Reisende das Polizeirevier Winnenden, weil sie beobachten haben, wie ein Mann mehrere Frauen zunächst ansprach und sie dann auch noch am Oberschenkel berührte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Zeugen selbst nicht betroffen.

Beschuldigter ist polizeilich bekannt

Ihren Aussagen zufolge stieg der 26-jährige guineische Staatsangehörige am Haltepunkt Stadtmitte ein. Er machte offenbar einen alkoholisierten Eindruck. Eine Streife der Landespolizei konnte den bereits polizeilich bekannten Beschuldigten am Bahnhof Winnenden festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung.