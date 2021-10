Bei einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung in Berglen haben Kriminalbeamten am Dienstag (19.10.) 1400 Gramm Amphetamin, 150 LSD-Trips, eine Kleinmenge Marihuana, über 12.000 Euro mutmaßliches Dealergeld und sonstige Beweismittel sicherstellen können. Tatverdächtig ist ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Berglen. Er soll in Rauschgiftgeschäfte verstrickt sein.

Wie die Polizei mitteilte, sind im Rahmen einer Postbeschlagnahme zuvor 300 Gramm Ampetamin und 22