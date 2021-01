31 Ipads aus Schillerschule in Backnang gestohlen: 17-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Nach einem Einbruch in die Schillerschule wurde ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger am Dienstag (12.01.) "aufgrund vorliegender Wiederholungsgefahr" zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, steht der 17-Jährige im Verdacht, in der Nacht vom 28. Dezember auf den 29. Dezember 2020 in die Schillerschule eingebrochen zu sein und hierbei unter anderem 31 iPads im Gesamtwert von über 16.000 Euro entwendet zu haben.