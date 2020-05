32-Jähriger verletzt zwei Polizisten leicht

Winnenden.

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag am Bahnhof Winnenden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befand sich der 32-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde zuvor von einer Spezialklinik als vermisst gemeldet. Als die Beamten den Vermissten gegen 15.40 Uhr am Bahnhof antrafen, wurde der Mann unter "heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen". Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der 32- Jährige wurde anschließend in die Klinik zurückgebracht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.