33-Jähriger aus Backnang noch immer vermisst: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet in einer Vermisstensache weiterhin um Mithilfe. Seit dem 13.08.2020 wird der 33-jährige Sehmus C. aus Backnang vermisst. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage, erklärte die Polizei in der Pressemitteilung. Bereits im August rief die Polizei um die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürger auf. Trotz intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen geben es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten.

Der Vermisste Sehmus C. © Polizei Aalen



Nach dem Verschwinden an dem besagten Donnerstag gab es lediglich wenige Lebenszeichen der Person. So wurde er mit hoher Wahrscheinlichkeit noch am 14. August 2020 in Winnenden am Bahnhof gesehen. Zudem ergaben sich Ende August noch Erkenntnisse, dass sich der Mann in Frankreich aufhielt. Danach verlor sich jegliche Spur. Nun wäre es für die ermittelnden Kriminalbeamten äußerst wichtig, ob der Gesuchte seit seinem Verschwinden noch zu Freunden oder Bekannten Kontakte hatte. Vielleicht hat sich Sehmus C. sich auch jemanden telefonisch oder über soziale Medien anvertraut. „Auch wenn es oft als sinnlos erscheint, könnten noch so kleine Hinweise wichtige Bausteine sein, die auf die Spur des Gesuchten führen könnten“, heißt es in der aktuellen Mitteilung.

Die Beschreibung des Mannes

Der Vermisste ist ca. 175cm groß und hat eine leicht korpulente Figur. Zur aktuell getragenen Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Es gibt keine Erkenntnisse, dass die Person Opfer eines Kapitalverbrechens wurde.