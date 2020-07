36-Jähriger masturbiert vor Jugendlichen in Waiblingen

Ein 36 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagabend (26.07.) an der Bushaltestelle in der Alten Bundesstraße offensichtlich selbst befriedigt. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Dienstag mitteilte, bemerkten zwei 16-jährigen Mädchen den Mann und kontaktierten die Polizei. Als kurz darauf die Beamten eintrafen, hatte der Mann laut Polizeibericht noch immer "Hand angelegt" und unterließ dies erst nach mehrfacher Aufforderung der Ordnungshüter.

Der 36-jährige Nigerianer wurde anschließend vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Der Mann war bereits am Vormittag auffällig geworden, als es an seiner Unterkunft in der Straße Innerer Weidach zum Streit mit einem 30-jährigen Landsmann kam. Im Verlauf dieses Streits schlug der 36-Jährige mit einer Eisenstange auf seinen Kontrahenten ein und verletzte diesen hierbei leicht. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.