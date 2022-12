40.000 Euro Schaden nach Einbruch in Waiblingen-Neustadt

Bei einem Einbruch in eine Firma in Waiblingen-Neustadt ist ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbrecher in Neustadt durchwühlen Büroräume

Die Täter waren laut Polizeibericht über die Weihnachtsfeiertage in das Gebäude in der Liststraße eingebrochen. Sie hebelten einen Seiteneingang auf und gelangten so ins Innere. Mit Gewalt brachen sie die verschlossenen Büroräume auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der Sachschaden am Gebäude und am Inventar wird auf insgesamt 40.000 Euro beziffert.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei fragt: "Wer hat die Tat beobachtet oder im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, im Bereich Liststraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?" Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/9500 entgegen.