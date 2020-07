Ein 40 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend (19.07.) in der Straße "Hofacker" in Plüderhausen mit einem Hammer mehrfach gegen einen Renault Twingo geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, demolierte der Mann den geparkten Wagen gegen 19.30 Uhr. Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.