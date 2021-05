42-Jähriger nach Auseinandersetzung in Waiblingen verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen eines Vorfalls am frühen Samstagmorgen (29.05.) in der Alten Rommelshausener Straße. Dem aktuellen Polizeibericht zufolge soll es am Nebeneingang des Friedhofes gegen 5.40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Ein 42-jähriger Mann soll dabei leichte Verletzungen erlitten haben.

Die Umstände der Tat seien bislang völlig unklar, teilt die Polizei mit. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07151 9500 melden.