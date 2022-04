Am Samstagnachmittag (09.04.) gegen 16.40 Uhr hat ein 57-jähriger VW-Touran-Fahrer auf der B29 Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 57-Jähriger die B29 von Aalen in Richtung Stuttgart. Im Einhorntunnel scherte er, Zeugenangaben zufolge, mehrmals nach links und rechts aus, so dass vermutlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der Fahrer konnte später an seiner Wohnanschrift in Plüderhausen angetroffen werden.