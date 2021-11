Ein 65-Jähriger hat am Freitagnachmittag (12.11.) in Fellbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15 Uhr mit seinem Skoda in der Kappelbergstraße in Richtung Kappelberg gefahren. Dabei hatte er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Unfallverursacher unverletzt

Er kam zu weit nach links, wo sein Skoda gegen einen geparkten VW Polo stieß. Der VW Polo wiederum wurde auf einen stehenden BMW geschoben.

Der 65-Jährige wurde