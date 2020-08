68-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz in Schwaikheim lebensgefährlich verletzt

Ein 68 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagmittag (27.08.) bei einem Sturz in der Leintelstraße in Schwaikheim lebensgefährlich verletzt worden. Als gegen 12 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin die Straße überquerte, kam es laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Die Fußgängerin verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.