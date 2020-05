69-Jähriger schanzt in Remseck-Aldingen durch eine Hecke und kracht gegen eine Hauswand

Ein 69-jährige Mann verlor einer Polizeimeldung zufolge am frühen Samstagmittag (23.5.) offenbar aus medizinischen Gründen am Ende einer Sackgasse in der Mörike Straße in Remseck-Aldingen die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr durch eine Hecke und den Garten eines Mehrfamilienhauses und prallte anschließend mit seinem neuwertigen VW Polo gegen die Wohnzimmerwand einer Erdgeschosswohnung. Dabei hinterließ er ein fußballgroßes Loch in der Mauer.

Der 69-Jährige und die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Es wurde niemand verletzt. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Das Loch in der Hauswand wurde provisorisch geschlossen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Der 69-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Remseck war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.