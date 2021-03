71-Jährige bei Unfall zwischen Oeffingen und Remseck leicht verletzt

Eine 71-jährige Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag (02.03.) bei einem Unfall zwischen Oeffingen und Remseck leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau gegen 14.30 Uhr die L 1197, als Sie beim Parkplatz Hartwald infolge einer Unachtsamkeit auf einen Hyundai auffuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. "Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert", heißt es weiter im Polizeibericht.