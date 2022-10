76-jähriger Radfahrer bei Unfall in Schorndorf schwer verletzt

Ein 76 Jahre alter Radfahrer wurde am Sonntagnachmittag (09.10.) bei einem Unfall in Schorndorf schwer verletzt.

Alleinbeteiligt zu Fall gekommen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der Mann gegen 16.30 Uhr die Verlängerung der Straße Scheuentobel entlanggefahren und hierbei alleinbeteiligt zu Fall gekommen. "Beim Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden", heißt es weiter im Polizeibericht.

In den vergangenen Tagen hatte es im Kreis mehrere schwere Fahrradunfälle gegeben. So hat sich ein 37-jähriger Radfahrer am Samstag (08.10.) in Plüderhausen schwer verletzt, im Wald bei Rohrbronn ereignete am Sonntagmorgen (09.10.) sogar ein tödlicher Unfall.