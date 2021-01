79-Jähriger tot in Wohnung in Schorndorf gefunden: Kripo ermittelt

Familienangehörige haben bereits am 9. Januar in Schorndorf einen 79-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das teilte die Polizei am Montag (18.01.) mit. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen übernommen. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung müsse derzeit von Gewalteinwirkung ausgegangen werden, die zum Tode des Mannes geführt habe.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungsgruppe Holzberg, benannt nach dem Wohngebiet in dem der Mann gefunden wurde, eingerichtet. Die Ermittlungen dazu dauern an.