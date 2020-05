Urbach.

Ein 56-Jähriger hat am Dienstagnachmittag (07.04.) in der Lerchenstraße in Urbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14 Uhr mit seinem Ford aus einem Grundstück ausgefahren und übersah dabei den VW eines 32-jährigen Paketdienstfahrers. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.