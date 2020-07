Ein aggressiver 42-Jähriger hat am Dienstagvormittag (21.07.) in Plüderhausen für Aufregung gesorgt: Im Bereich des Bahnhofs und auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters schrie er willkürlich Passanten an und beleidigte sie. Laut Mitteilung der Polizei fuhr er nach einiger Zeit mit dem Zug in Richtung Schorndorf. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 07181/810 bei der Polizei Plüderhausen melden.