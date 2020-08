Aggressiver Autofahrer missachtet Straßensperrung in Sulzbach an der Murr

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Samstagabend (01.08.) eine Straßensperrung in Sulzbach an der Murr missachtet und einen 61 Jahre alten Mann verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch, war der 51-Jährige gegen 21 Uhr wiederholt über die Märchenstraße gefahren, die eigentlich wegen einer Baustelle mit Ausnahme des Busverkehrs gesperrt war. Laut Polizeibericht soll der Autofahrer auch sehr rasant unterwegs gewesen sein und eine rote Ampel missachtet haben.

Als ein 61-jähriger Zeuge die Zuwiderhandlungen des Mercedes-Fahrers fotografierte, habe dieser angehalten, sei aus dem Fahrzeug gestiegen und habe den 61-Jährigen zu Boden gestoßen und dadurch leicht verletzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.