Am Donnerstagvormittag (21.04.) ist in Alfdorf eine Rollerfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizeibericht befuhr eine 58-jährige Ford-Fahrerin gegen 10.30 Uhr die Leineckstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße musste die Frau anhalten. Beim Anfahren passte die 58-Jährige nicht auf und fuhr auf einer vor ihr fahrende Rollerfahrerin auf.

Die 82-jährige Zweiradfahrerin stürzte bei dem Unfall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in