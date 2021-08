Alfdorf: Autofahrer missachtet Vorfahrt, Ape-Fahrer weicht aus und kippt um

In Alfdorf hat sich am Donnerstagmorgen (19.08.) ein Unfall ereignet.

Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, war ein 42-Jähriger mit seinem Hyundai gegen 10.45 Uhr in der Farbgasse in Richtung Breite Straße unterwegs. An der Einmündung zur Oberen Schlossstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts einbiegenden Ape-Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser nach rechts aus. Dabei kippte sein dreirädriges Fahrzeug und blieb auf der Seite liegen.

Der 65-jährige Ape-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 3000 Euro.