Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (05.-08.06.) in einen Baucontainer am Hagerwaldsee eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Aus dem Container stahlen die Täter einen Stampfer und einen Winkelschleifer. Die Geräte haben einen Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182/92810 entgegen.