Alfdorf: Betrunken von Fahrbahn abgekommen - Auto überschlägt sich

In der Nacht zum Samstag (29.08.) hat sich in Alfdorf-Rienharz in der Weiler Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 36-jährige im Auto aus Pfahlbronn kommend in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto prallte gegen eine Mauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine Zeugin half der Fahrerin, aus dem Auto zu klettern. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden beläuft sich auf rund 3 500 Euro.