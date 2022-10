Alfdorf: Versuchter Einbruch in Imbiss und Einbruch in Vereinsheim

Zu einem versuchten Einbruch und einem Einbruch ist es am Dienstag (04.10.) in Alfdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Aufbruchspuren am Imbiss des Eisenbachstausees festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht zuvor versuchten, dort einzudringen. Aus bislang unbekannten Gründen scheiterten sie allerdings. Am Gebäude hinterließen die Täter einen Schaden von circa 1500 Euro.

Einen weiteren Aufbruch gab es am Vereinsheim des Sportvereins in Hintersteinenberg. Am dortigen Gebäude in der Straße Bikenäcker haben die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag Fenster aufgebrochen und sind in das Gebäude eingedrungen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Die Welzheimer Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 07182 - 92810 entgegen.